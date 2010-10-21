-BİMER'E BAŞVURAN MEMURLARA VERİLEN CEZA KALKTI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Ödenmeyen döner sermaye paylarıyla ilgili Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine (BİMER) başvuran 8 sağlık personeline, hastane yönetimi tarafından ''usulsüz müracaat veya şikayette bulundukları'' gerekçesiyle verilen ''uyarı cezası'' kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan ebe, hemşire ve sağlık memuru 8 sağlık çalışanı, 2 ay döner sermaye alamadıkları için Mayıs 2009'da internet üzerinden BİMER'e başvurdu. Başvuruda, iki aydır döner sermaye alamadıklarını belirterek, ''bunun nedenini öğrenip, mağduriyetlerinin çözülmesini'' isteyen sağlık çalışanlarının talebi, gereği yapılmak üzere Başbakanlık tarafından Zonguldak Valiliğine gönderildi. Valiliğin de söz konusu talebi hastaneye göndermesinin ardından, başvuru ''şikayet'' olarak değerlendirilerek, başvuru sahipleri hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında savunmaları alınan çalışanlara, savunmaları yeterli görülmeyerek ''usulsüz müracaat veya şikayette bulundukları'' gerekçesiyle Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (A-d) bendine göre ''uyarı cezası'' verildi. Türk Sağlık-Sen'in konuyu 13 Ağustos 2009'da gündeme getirmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra Zonguldak Valiliği sendikaya konuyla ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, yapılan inceleme neticesinde, BİMER'e müracaat ederek ''haklarını arayan'' ve ''dertlerini anlatan'' Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına, BİMER uygulamalarına ters düşecek bir şekilde uygulama yapılmasında herhangi bir art niyet olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun verilmeyen ve Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi'ne işlenmeyen disiplin cezalarının iptali ve verilen cezaların sisteme işlenerek uygulanmadığı bildirilen yazıda, bu nedenle ilgili personelin herhangi bir mağduriyetinin olmadığı kaydedildi. -''MEMUR ÇEKİNMEDEN BİLGİ İSTEYEBİLİR''- Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletten bilgi istemenin her vatandaşın hakkı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: ''Memur arkadaşlarımız sadece haklarını aramışlardı. Herhangi bir vatandaş gibi bilgi istemişlerdi. Memur oldukları için onları cezalandırmak çok haksız bir yaklaşımdı. Yaptığımız açıklama ve müracaatın ardından bu yanlıştan dönülmüş oldu. Zonguldak Valiliği bize gönderdiği yazıda, personelin haklarını aradığını, dertlerini anlattığını ifade ediyor. BİMER'in kuruluş amacı da bu zaten. Tüm memurlar bilgi edinme gibi bir vatandaşlık hakkını hiç çekinmeden kullanabilirler. Verilen karar bir kez daha bunu tescillemiştir.''