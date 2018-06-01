BİM: Star, NTV ve Kral TV'yi satın alma planımız yok

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), Doğuş Yayın Grubu'na ait Star, NTV ve Kral TV kanallarının satın alınacağı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur" dendi.

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), Doğuş Yayın Grubu'na ait Star, NTV ve Kral TV kanallarının satın alınacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketin medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı olmadığını bildirdi.

BİM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Yayın Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anıIan TV kanalları için Doğuş Yayın Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."