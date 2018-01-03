T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BİM, İran'a yatırımı askıya aldı

Şirket, şubat ayında İran'a yönelik pazar araştırmalarına başlanacağını duyurmuştu

03 Ocak 2018 23:54

Türkiye’nin en büyük perakende market zinciri olan BİM, İran’a yönelik yatırım planlarını askıya aldı. Kararın bugünkü yönetim kurulu toplantısında alındığı kaydedildi. Çarşamba gününe 79.80’den başlayan BİM hisseleri, günü 77.20’den kapattı.

Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyuran BİM’den KAP’a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2017 tarihinde İcra Kurulu'nu yetkilendirmesiyle birlikte İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatılmıştı.

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 3 Ocak 2018 tarihinde aldığı karara istinaden, İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verilmiştir.

Konu hakkında yeni bir gelişme olması durumunda kamuya duyurulacaktır.”

ETİKETLER

bimsüpermarketiranyatırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24