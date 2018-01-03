BİM, İran'a yatırımı askıya aldı

Türkiye’nin en büyük perakende market zinciri olan BİM, İran’a yönelik yatırım planlarını askıya aldı. Kararın bugünkü yönetim kurulu toplantısında alındığı kaydedildi. Çarşamba gününe 79.80’den başlayan BİM hisseleri, günü 77.20’den kapattı.

Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyuran BİM’den KAP’a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2017 tarihinde İcra Kurulu'nu yetkilendirmesiyle birlikte İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatılmıştı.

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 3 Ocak 2018 tarihinde aldığı karara istinaden, İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verilmiştir.

Konu hakkında yeni bir gelişme olması durumunda kamuya duyurulacaktır.”