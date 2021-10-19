BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç: Market zincirlerinin fahiş fiyatla damgalanması "gerçekten uzak"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda beş zincir marketi yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirmişti. Erdoğan, "fahiş fiyat artışları" konusunda zincir marketlerin sınırsız uygulamaları olduğunu belirterek, "Bu uygulamalarla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır" demişti.

Bu açıklamanın ardından hisseleri borsada işlem gören BİM , Migros, Carreforsa ve Şok Marketler hisselerinde satışlar gözlenmişti.

GPD tarafından düzenlenen 7. Ortak Gelişim Kongresi'nde konuşan GPD Başkanı ve aynı zamanda BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, tüm dünyada enflasyonist bir döneme girildiğini, dünyada gıda fiyatlarında artış yaşanırken Türkiye'nin bunun dışında kalmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tüm dünyada tarım ürünlerinde maliyet artışları, tedarik sektöründe aksamalar ve ithal ürün fiyatlarında artış gözlenirken, market zincirlerinin fahiş fiyat ile damgalanmasını "gerçekten uzak" olarak niteleyen Aykaç, bu algı nedeniyle sektördeki halka açık şirketlerin de zarar gördüğünü vurguladı.

Aykaç, "Eylül verilerine göre yüzde 43.96 olan üretici enflasyonuna karşılık yüzde 19.58 oranında tüketici enflasyonu gerçekleşmiştir... Perakende işletmeleri karlılıklarından vazgeçerek maliyetlere yakın fiyatlarla tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar" dedi.

Aykaç, ürünler raflara gelene kadar üretim, tedarik, lojistik, gümrük ve benzeri aşamalardan geçtiğini ve bunların maliyetinin perakendecilerden bağımsız olarak nihai fiyatlara yansıdığını söyledi.

"Bu tür denetimlere hiç bir zaman karşı durmadık"

Sektörün fahiş fiyat ile damgalanmasının da doğru olmadığını vurgulayan Aykaç, "Bu tür denetimlere hiçbir zaman karşı durmadık. Ancak gündemdeki fiyat artışlarının asıl sebepleri irdelenmedikçe ve önlemler alınmadıkça bu kontrollerin sadece son satış noktalarına yoğunlaşması ve salgının bu artışların sebebi olarak marketleri gösterir şekilde oluşturulması olumlu bir sonuç doğurmayacaktır" diye konuştu.

Oluşturulan bir diğer yanlış algının da, fiyatların sektör oyuncularınca ortak belirlenmesi olduğunu vurgulayan Aykaç, "Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi anlaşma gibi asılsız bir iddianın aksine sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve maliyetlere yakın etiket fiyatlarıdır. Rekabet gereği bazı dönemler zararına bile satış yapıldığı görülmekte. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur" diye konuştu.