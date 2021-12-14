BİM'in ardından A101 de ürünlerine zam yaptı

Ucuz zincir market zincirlerinden A101, 112 ürünün fiyatına yüzde 20 ila 50 arasında zam yaptı.

Market zincirleri hemen hemen tüm ürünlere zam yaparken, piyasaya göre daha uygun fiyatlı ürün satmasıyla bilinen marketlere rağbet artmıştı. Geçtiğimiz hafta BİM'in yaptığı büyük zamların ardından bu defa da A101'de 112 ürüne zam geldi.

GerçekGündem'in haberine göre, zamlı fiyatlar sosyal medyada ortaya çıkarken, ürünleri piyasaya göre daha uygun fiyata satmasıyla bilinen A101'den bir açıklama yapılmadı.

Zamlı fiyat listesinde yoğurttan peynire, sıvı sabuna kadar pek çok ürün yer alırken eski ve yeni fiyatların yan yana yazıldığı görüldü. Fiyat çizelgesine göre A101'deki zamlar bugünden itibaren geçerli olacak.