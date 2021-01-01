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BİM'den ‘Covid-19 aşısı' açıklaması: Mağazalarımızda satışı hiçbir biçimde söz konusu değil

01 Ocak 2021 15:35

BİM market zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan Covid-19 aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı. Videonun mizahi olduğunun altını çizen firma, mağazalarında aşı veya ilaç satışının söz konusu olmadığı belirtildi. 

Sosyal medyada Koronavirüs aşısının BİM’de satıldığına yönelik bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.

BİM'in Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Mağazalarımızda muhtelif Covid-19 aşıları satılacağına dair bir video sosyal medyada yoğun bir biçimde yer almaktadır. Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video içeriği itibari ile yanıltıcı özelliktedir.  Mağazalarımızda hiçbir biçimde aşı ya da herhangi bir ilacın satışı söz konusu değildir." denildi. 

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