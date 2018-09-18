BİM: Birden bire fiyatların artması söz konusu değil

Market etiket fiyatlarını değerlendiren BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç, "Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Hayır, suyun maliyetleri arttı" diye konuştu. Ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, bunun farkındayız" dedi.

5. Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği Kongresi'nde konuşan Aytaç, şunları söyledi:

"Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Suyun maliyetleri arttı. Lojistikte petrole gelen zammı biliyoruz. Bunların hepsi su fiyatını etkiledi."

Fiyatların birden bire artmasının söz konusu olmadığını söyleyen Aytaç, "Domates, ihracat taahhütlü olduğu için önce ihracat vazifelerini yerine getirmek için 25 kuruştan 85 kuruşa çıktı. Birden bire fiyatların artması söz konusu değil. Buradaki fiyat artışı yavaş yavaş yansıtıldı" dedi.

Aytaç, "Kağıt ürünleri ana hammaddesi selüloz ve tamamen ithal, 615 dolardan 850 dolara çıktı, kağıtta yüzde 150 bir artış oldu. Yavaş yavaş, yansıta yansıta götürüyoruz" ifadelerini kullandı.