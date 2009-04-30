BİM 55.2 milyon lira kâr elde etti

BİM Birleşik Markalar A.Ş, yılın ilk çeyreğinde 55,2 milyon lira net kar elde etti.



BİM'den yapılan açıklamaya göre şirket, yılın üç aylık döneminde 1,2 milyar lira ciro elde ederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 oranında büyüdü.



Şirketin ilk çeyrek net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında artarak 55,2 milyon lira olarak gerçekleşti.



Bu yıl 90 yeni mağaza açan BİM, toplam mağaza sayısını 2 bin 375'e çıkardı.



BİM Üst Yöneticisi (CEO) Jos Simons, şirketin üç aylık sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:



"BİM güçlenmeye devam ediyor. 2009 yılı ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarımız bizi çok mutlu etti. Küresel ekonomik durgunluk döneminde bile büyümemizi sürdürmemiz iş modelimizin gücünü ve müşterilerimize sağladığımız avantajların büyüklüğünü gösteriyor. İlk çeyrekte vergi, finansman gideri ve amortisman öncesi karımız yüzde 55,4 artarak 81,2 milyon lira oldu.



Faaliyet karımız yüzde 57,3 artışla 69,3 milyon lira, net karımız ise yüzde 57 artışla 55,2 milyon lira düzeyine çıktı. Bu yıl nisan ayında Fas'ta 10 mağaza açarak iş modelimizi Türkiye sınırlarının ötesine taşımış olduk. 2009 yılının geri kalanında da bu performansımızı sürdürerek büyümeye devam edeceğiz."

