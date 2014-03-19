Bilmeceye dönüştü



8 Mart'ta kaybolan Malezya uçağından hala haber alınamazken yolcu yakınlarının sabrı tükeniyor.

Malezyalı yetkililerin yeterli bilgi sağlayamadığından şikayet eden yolcu yakınları, bugün Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenleyen Malezya Ulaştırma Bakanı Hişamuddin Hüseyin'i protesto etti.

Yolcu yakınları, Malezyalı yetkililerin gerçekleri gizlediği ve kurtarma çalışmalarını geciktirdiği eleştirisinde bulunuyor.

Çin yönetimi de eleştiriyor

Yolcuların çoğunun Çinli olması nedeniyle arama çalışmalarına büyük destek veren Çin yönetimi de Malezya'nın soruşturma ve iletişim yöntemlerini eleştiriyor.

Havalandıktan sonra kokpitte neler yaşandığına ilişkin karmaşık bilgiler bulunduğuna dikkat çeken Çinli yetkililer, verilerin doğru olmadığını ve bilgi akışının da yavaş sağlandığını söylüyor.

Uçakta mürettebatla birlikte bulunan 239 kişiden 153'ü Çinli'ydi.

Simülatördeki veriler silinmiş

Pilot Zaharie Ahmed Şah'ın evinde bulunan uçuş simülatörüyle ilgili yeni bir bilgi elde edildi.

Simülatördeki verilerin 3 Şubat'ta silindiğini tespit ettiklerini açıklayan polis şefi Halid Ebu Bakar, pilotun evinde neden böyle bir simülatör bulundurduğunu araştırdıklarını kaydetti.

Polis sabotaj, kaçırma eylemi ve terör olasılıklarını da araştırıyor.