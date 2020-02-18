Billie Eilish, "hayatını mahvetmeye başladığı için" sosyal medya kullanmayı bırakıyor

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Şarkıcı Billie Eilish, "sosyal medyanın hayatını mahvettiğini" ve bu yüzden bu platformları artık kullanmadığını ifade etti.

Son olarak James Bond'un yeni filmi 'No Time To Die' için bir şarkı kaleme alan Eilish, BBC'ye verdiği röportajda kaba sosyal medya kullanıcılarının hayranlarıyla etkileşime geçmesini engellediğini ve bu sebeple iki gün önce sosyal medya platformlarını kullanmayı bıraktığını duyurdu.

Eilish, "Yorumları okumayı bıraktım çünkü hayatımı mahvediyorlardı" dedi ve ekledi; "Bu çok garip, sanki daha havalı işler yapabilecek konuma geldiğinizde insanlar sizden daha çok nefret etmeye başlıyor".

Gazetecinin "Bu durumu iyileştirmek için ne yapabiliriz" diye soran gazeteciye yanıt veren Eilish, "Bilmiyorum ki dostum. İnternet trollerle dolu. Problem olan çoğunun çok komik olması. Bu yüzden kimse durmuyor" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki sanatçı, "Uzun süre önce durmalıydım ancak hayranlarımla temas halinde kalmak istiyordum, onlarla konuşmaya devam etmek istiyordum. Maalesef insanlar bunu mahvetti" diye konuştu.