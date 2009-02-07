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Dünya

Bill Gates zengin dinleyicilerini şoke etti!

Dünyadaki sıtma tehlikesiyle ilgili bir konferansa katılan Gates, bir kavanozda getirdiği yüzlerce sivrisineği salona bıraktı

07 Şubat 2009 02:00

Kaliforniya'da bir konferansta izleyicileri şoke eden Bill Gates, bunu sadece fakir insanlar yaşamamalı dedi ve...

Bill Gates, özellikle fakir Afrika ülkelerindeki sıtma tehlikesini anlatmak için çevreci örgüt Greenpeace tarzı agresif bir yol seçti. California’da tekonoloji patronları, milyarderler, Hollywood yıldızları ve politikacıların katıldığı bir toplantıda sahneye çıkan 53 yaşındaki işadamı, dünyadaki sıtma tehlikesi ile ilgili bir konferans verdi. Konuşmasının ardından yanında getirdiği bir kavanozun kapağını açan Gates, içindeki sivri sinekleri yüzlerce kişinin bulunduğu salona bıraktı. “Bu hastalığa hep fakir insanlar mı yakalanacak” diyen Gates, seyircilerin korkulu bakışlarının ardından “Korkmayın bu sivri sinekler sıtma taşımıyor” dedi.

Ancak yine de bazı dinleyiciler bu garantiyi yeterli bulmayarak salonu terk etti. eBay'in kurucusu Pierre Omidyar "Burada daha fazla oturamam" diyerek salonu terk etti.

Her yıl 2.7 milyon insan sıtmadan ölüyor. Bunların büyük bir bölümünü ise Afrikalı çocuklar oluşturuyor.


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