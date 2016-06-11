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Ekonomi

Bill Gates: Yoksulluğu tavuklar bitirecek!

“Bana göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlar, tavukları olsaydı daha iyi durumda olurlardı”

11 Haziran 2016 20:37

Microsoft’un kurucusu multimilyarder Bill Gates, dünyadaki yoksulluğu bilgisayarların değil tavukların bitireceğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, dünyanın en yoksul ülkelerindeki insanların yaşam standartlarını yükseltmenin yolunun tavuklardan geçtiğini belirtti.

GatesNotes.com’a konuşan Gates, “Bana göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlar, tavukları olsaydı daha iyi durumda olurlardı” dedi.

75 milyar dolarlık servete sahip olan Gates, eşi Melinda’yla birlikte kurdukları vakfın, Sahraaltı ülkelerde faaliyet gösteren Heifer adlı bağış kurumuna 100 bin civciv bağışladığını açıkladı.

​Amacın, bölgedeki ailelerin tavukçuluk yapması olduğunu ifade eden Gates, “Tavukların bakımı çok az tutuyor, çok çabuk ürüyorlar ve hem etleri hem de yumurtaları aileye besin sağlayabilir” diye konuştu.

 

 

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