Bill Gates ve Melinda Gates'ten Koronavirüs çalışmaları için 70 milyon dolar ek fon

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu Bill Melinda Gates Vakfı Covid-19’a karşı 70 milyon dolar ek fon sağlayacağını açıkladı.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı duyuruldu.

2000 yılında kurulan vakıf COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC) 50 milyon dolar, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı. 2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, Koronavirüs'e karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.