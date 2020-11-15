T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bill Gates ve Melinda Gates'ten Koronavirüs çalışmaları için 70 milyon dolar ek fon

15 Kasım 2020 11:23

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu Bill Melinda Gates Vakfı Covid-19’a karşı 70 milyon dolar ek fon sağlayacağını açıkladı.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı duyuruldu.

2000 yılında kurulan vakıf COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC) 50 milyon dolar, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı. 2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, Koronavirüs'e karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu. 

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.   

ETİKETLER

koronavirüsgatesvakıfbill gateskurucumicrosoftaşıcovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24