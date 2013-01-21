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Bill Gates tüm servetini fakirlere dağıtacak

Bill Gates eşinin ve kendisinin ölümünden sonra tüm servetini 20 yıl içinde fakirlere dağıtalacağını söyledi

21 Ocak 2013 14:31

Yazılım dünyasının ünlü ismi Bill Gates, servetinin ne zaman ve nasıl biteceğini açıkladı.

ABD'nin en zengini ve dünyanın ikinci en zengin ismi Bill Gates, Microsoft'un başından ayrılmasıyla birlikte kendini hayır işlerine verdi. Eşiyle beraber kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'yla birlikte dünya genelinde muhtaç insanlara yardıma koşan Gates'in bugün için 63.4 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

The Telegraph'a konuşan Gates, kendisine ait paranın kendisinde kalmadığını ve bundan sonra da kalmayacağına dikkat çekerek şu sözleri kaydetti: "Yemeğimi yiyorum, giyeceğimi giyiyorum. Paranın bir noktadan sonra beni daha ileri bir noktaya götürme imkanı yok. Bu da elbette paranın vakıf aracılığıyla muhtaçlara ulaşması anlamına geliyor."

Servetinin yüzde 95'inin kendisi ve eşinin ölümüyle birlikte 20 yıl içinde vakıf aracılığıyla dağıtılacağının altını çizen Gates, herhangi bir dini inanış nedeniyle bunu yapmadığını, insanların eşit olduğu bir dünyada herkesin de eşit şartlardan faydalanması gerektiğini kaydetti.

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