Bill Gates'ten tavsiye: Elon Musk'tan az paranız varsa Bitcoin konusunda dikkatli olmalısınız

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son günlerde kripto para piyasasındaki hamleleriyle gündem olan Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin yatırımlarını takip etmek isteyecek yeni yatırımcılara uyarıda bulundu. Gates, "Elon Musk'tan az paranız varsa dikkatli olmalısınız" dedi.

Bloomberg'den Emily Chang'e konuşan Bill Gates, kripta para piyasasındaki adımlarıyla gündeme gelen Elon Musk'ın ortalama bir yatırımcının hâkim olmadığı ticaret tekniklerine erişimi olduğunu söyledi. Gates, "Elon'un tonlarca parası var ve işleri biliyor. Bu yüzden Bitcoin'inin rastgele yukarı aşağı gitmesinden endişe etmiyorum" dedi.

Ortalama bir yatırımcının Musk'ın piyasadaki hareketlerine bakarak hareket etmesinin yanlış olduğunu söyleyen Gates, “Bence yeterince sermayesi olmayanlar bu çılgınlıklara kapılıyor. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var." dedi.

Bitcoin'in çok fazla enerji harcadığına da dikkati çeken Microsoft kurucusu "Toplumda yatırım yaptığımız bize geri dönüşü olan şeyler vardır. Bitcoin çok fazla enerji harcıyor. Ayrıca geri alınamayan anonim işlemler yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Kripto paranın "kötü bir şey olmadığını" söyleyen Gates, daha şeffaf, geri döndürülebilir ve merkezileşmiş olması gerektiğini söyledi.