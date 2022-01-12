Bill Gates'ten Omicron öngörüsü: Dalga geçtikten sonra Covid, mevsimsel grip gibi görülebilir

Microsoft kurucusu Bill Gates, Koronavirüs salgınının geleceğine ilişkin değerlendirmelerinde Omicron varyantının etkisinin azalmasıyla Covid’in mevsimsel grip gibi görülmeye başlayabileceğini söyledi.

Bill Gates, Global Health Governance Direktörü ve Edinburgh Tıp Fakültesi’nden profesör Devi Sridhar ile gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde Omicron dalgasıyla Covid salgınına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Twitter üzerinden soru yanıtlayan Bill Gates “Ülkeler Omicron dalgasından geçerken sağlık sistemler zorlanacak. Ağır geçiren vakaların çoğunluğu aşısız kişler olacak. Omicron bir ülkeden geçtikten sonra yılın kalanında daha az Covid vakası görülecek böylece mevsimsel grip gibi tedavi edilecektir” dedi.

Bill&Melinda Gates Vakfı’nın kurucusu, Omicron varyantının etkilerinin aşısızlarda ağır olabileceğine karşı da uyardı.

Gates Covid aşılarıyla ilgil yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Aşılar ağır hastalığa ve ölüme karşı koruyor ancak iki temel eksik var.

Birincisi hala enfekte olunabiliyor, ikincisi ise etkililik süreleri kısıtlı.

Yeniden enfekte olmayı önleyen ve yıllarca etkili olacak aşılara ihtiyacımız var”