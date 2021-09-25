Bill Gates'ten Bezos ve Musk'a uzay eleştirisi: Dünyada yapacak çok işimiz var

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'milyarderlerin uzay yarışı'na ilişkin eleştirilerde bulundu. Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzaya yolculuk yapmak için yarış içinde olduğunu belirterek, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" dedi.

Ünlü şovmen James Corden ile yaptığı söyleşide konuşan Gates, milyarderlerin uzay yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım"

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzayla olan meşguliyetleri hakkındaki fikri sorulan Gates, "Bu konuyu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım" derken, " Muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım" diye konuştu.

Microsoft'un kurucusu, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

"En klas hakaret"

Röportajı gerçekleştiren Corden ise, Gates'in cevabını şimdiye kadar duyduğu yanıtlar içerisinde "en klas hakaret" olarak adlandırdı. Röportaj sırasında ünlü şovmen Gates'e "şu anda bir uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu" için teşekkür etti.

Dünyanın en zengin beşinci kişisi Bill Gates, halk sağlığına olan ilgisini uzun yıllardır dile getiriyor.

Eski eşi Melinda Gates ile birlikte eş başkanlığını yaptığı Gates Vakfı ise, Sıtma ve HIV ile mücadelenin yanı sıra Covid-19 aşında eşitliği sağlamak için yüz milyonlarca dolar hibe ve yatırım yapmıştı.

Milyarderlerin uzay yarışı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 4 "amatör astronotu" 16 Eylül'de uzay yörüngesine göndermişti. ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıkmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.