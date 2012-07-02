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Dünya

Bill Gates: Tabletle eğitim korkunç

Gates, klavyesi olan bilgisayar gibi bir aracın eğitimde daha başarılı olacağına inandığını açıkladı

02 Temmuz 2012 14:03

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Fatih Projesi gibi içinde tablet bilgisayar bulunan eğitim sistemini 'korkunç' sözleriyle değerlendirdi.
 
Gates, klavyesi olan bilgisayar gibi bir aracın eğitimde daha başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Yaklaşık dört yıl önce kurucusu olduğu Microsoft'un yönetimini bırakan Bill Gates, Washington'un köklü gazete ve haber sitesi Chronicle of Higher Education'a röportaj verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Gates, röportajında eğitim sistemleri ve uygulanan metodlarla ilgili konuştu. Gates, izlenimlerine göre öğrencilerin eline tablet tutuşturarak yapılan eğitimin diğerlerinden daha iyi olmayacağını ifade etti. Gates, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi gibi içinde tablet bilgisayar bulunan eğitimi 'korkunç' sözleriyle yorumladı.
 

Denemeler başarısız


Röportajında Microsoft'un geçen hafta tanıttığı 'Surface' benzeri tabletlerin eğitim alanındaki kullanımını değerlendiren Gates, "Öğrencilere bir cihaz dağıtılarak yapılan denemeler gerçekten çok başarısız oldu" dedi. Gates, bu durumda bütün eğitim müfredatının ve öğretmenlerin değişmesi gerektiğini vurguladı.
 

Klavye şart


Gates, klavyesi olmayan bir cihazla eğitimin yürüyemeyeceğini dile getirdi. "Öğrenciler sadece okumuyor" diyen Gates, "Aynı zamanda yazı yazmak ve iletişime geçmek zorundalar. Bunları da ancak klavyesi olan bir bilgisayar ile yapabilirler" ifadesini kullandı. Gates, tabletin eğitimin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyledi. Gates'e göre bilgisayarlı eğitimde çözüm klavyesi ve faresi olan PC'ler. Gates, tablet bilgisayarlar yerine öğrencilerin "yüksek etkileşimli" olması için düşük maliyetli PC'nin daha iyi bir çözüm olacağını belirtti.

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