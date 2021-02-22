Bill Gates: Sosyal medya yasakları daha çok bölünmeye sebep olabilir

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter'ın Donald Trump'a süresiz yasak uygulaması gibi sosyal medya platformlarının yapacağı hamlelerin ABD'yi daha da bölebileceğini ifade etti.

Fox News'a konuşan Gates, 2020 seçimlerinin meşruluğu konusundaki tartışmaların "yıpratıcı" olduğunu söylerken, "Ancak birine ömür boyu yasak konulması tartışmamız gereken bir konu gibi duruyor" dedi.

Gates, "Bir partinin bir sosyal medya platformunu, diğer partinin başka bir tanesinin kullanacağı bir ayrışma istemeyiz. Fikir ve düşüncelerimizi mübadele edebileceğimiz bir ortak alan istiyoruz" diye konuştu.

Twitter geçen ay destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskından sonra Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapattı. Twitter gerekçe olarak Trump'ın "daha fazla şiddeti tetikleyebilecek olmasını" gösterdi.