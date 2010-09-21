Bill Gates servetini çocuklarına bırakmayacak

T24- Bill Gates malvarlıklarını çocuklarına vermeyi düşünmediğini açıkladı. Kurucusu ve sahibi olduğu yazılım şirketi Microsoft sayesinde 53 milyar dolarlık malvarlığına sahip olan Gates saygın ekonomi dergisi Forbes tarafından 2010'da dünyanın en zengin ikinci insanı olarak tanıtıldı.





Kendi klasmanındaki milyarderler gibi parayı kendisi ve ailesi için kullanmayacağını dile getiren Gates "Parayı çocuklarıma vermenin iyi bir fikir olmadığını biliyordum. Bu hem çocuklar hem de toplum için iyi olmazdı. Burada sorulması gereken soru 'anında etki yaratacak bir alan bulabilir miyim' olmalı" dedi.



3 çocuk babası Gates eşi Melinda eli birlikte Bill&Melinda Gates Derneği ile yoksulluğa ve hastalığa karşı savaşıyorlar. Şu ana kadar 28 milyar dolar harcayarak 250 milyondan fazla çocuğa ilaç ve aşı sağladı.



Seattle'daki ofisinde konuşan 54 yaşındaki Gates "60'larda, her yıl 20 milyon çocuk hayatını kaybediyordu fakat artık bu rakam 8 ile 9 milyon arasında kaldı. Bu inanılmaz bir gelişme" dedi.



Yaptğı seyahatlarde ebeveynlerini kaybeden çocukları ya da ekonomik şartlardan dolayı bedenlerini satmak zorunda olan kadınları tanıdığını söyleyen Gates "Her yıl Afrika ve Hindistan'a gidip oradaki insanlara yardım ediyorum" dedi.



2008'de yardım işlerine ağırlık vermek için Microsoft'tan "emekli" olan Gates yaşları 14, 11 ve 8 yaşlarında olan çocukları için "onlara bir miktar para bırakacağım ama büyük rakamlar olmayacak" dedi.



