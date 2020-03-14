Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti

Servetinin yüzde 95'inin kendisi ve eşinin ölümüyle birlikte 20 yıl içinde vakıf aracılığıyla dağıtılacağının altını çizen Gates, geçen yıllarda yaptığı açıklamada herhangi bir dini inanış nedeniyle bunu yapmadığını, insanların eşit olduğu bir dünyada herkesin de eşit şartlardan faydalanması gerektiğini kaydetmişti.

Gates 2016 yılında mirası konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocuklarımız harika bir eğitim görecek ve yoksun kalmamaları için biraz paraları olacak. Bu sayede hepsi iyi bir kariyer yapabilecek. Çocuklara çok büyük servetler bırakmak onların yararına değil. Sırf bu nedenle kendi yollarını çizmek, yeni bir şeyler yapmak istemeyebilirler. Bizim paramız en fakirlere yardım etmek için kullanılacak. Çocuklarım da bunu biliyor ve bununla gurur duyuyor."

Bill & Melinda Gates Vakfı, dünyanın yoksul bölgelerinde sağlık ve eğitim projeleri yürütüyor. En büyük amacı ise çocuk felci ve sıtma hastalıklarını tedavi edebilmek. Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünyanın en büyük hayırsever kuruluşlarından birisi. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde bağışta bulunan vakıf, her yıl ortalama 3 milyar dolar bağışla yoksul insanların ve çocukların hayatlarını kurtarmaya çalışıyor.