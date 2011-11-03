Bill Gates liderleri uyardı

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Dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından ilk defa bir G-20 zirvesine konuşmacı olarak davet edilen işadamı olma unvanını kazanan Gates, ''yardım bütçelerinde yapılacak kısıntının sadece fakirleri yaralamanın dışında sağlık ve tarım sektöründeki inovasyon projelerine de büyük zarar vereceğini'' söyledi.Gates, G-20 ülkeleri liderlerinin daha anlayışlı bir yaklaşımla fakirlerin yaşamlarını iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmalarını söyledi.