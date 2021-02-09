Bill Gates, Koronavirüs'ten sonra 2 küresel felaket hakkında uyardı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda dünyayı bekleyen 2 küresel felaket için uyardı.

Küresel salgınlar hakkında 2015 yılında uyarılarda bulunan Bill Gates’in haklılığı Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkması ile gündeme gelmişti.

Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı.

İklim değişikliği ve biyoterörizm

Bill Gates’e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim felaketinin yıkımı Koronavirüs'ten çok daha ağır olacak.

Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Gates’e göre dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak.

Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların koronavirüs'ten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde.