T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bill Gates'in desteklediği evden Koronavirüs testi projesi askıya alındı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, test projesini durdurdu

19 Mayıs 2020 10:03

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu vakıf tarafından desteklenen evde Koronavirüs testi projesi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından durduruldu. 

Reuters'ın aktardığına göre Seattle Coronavirus Assesment Network (SCAN) adındaki proje yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının evden test edilmesine yönelik çalışmalar yapıyordu. FDA'nin projeyi yetki belgesi alana kadar askıya alması üzerine SCAN, evden alınan hasta örneklerine yaptığı testleri durdurdu. 

Kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan yazıda, “FDA’nın, SCAN’ın testlerinin güvenliği ve doğruluğuna dair herhangi bir endişesi bulunmuyor. Ancak ek yetkilendirmeyi edinene kadar testleri durdurmamız istendi” ifadeleri yer aldı. 

 

ETİKETLER

Koronavirüstestprojebill gatesdestekprojeaskıyaalındıabdfda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24