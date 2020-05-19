Bill Gates'in desteklediği evden Koronavirüs testi projesi askıya alındı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu vakıf tarafından desteklenen evde Koronavirüs testi projesi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından durduruldu.

Reuters'ın aktardığına göre Seattle Coronavirus Assesment Network (SCAN) adındaki proje yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının evden test edilmesine yönelik çalışmalar yapıyordu. FDA'nin projeyi yetki belgesi alana kadar askıya alması üzerine SCAN, evden alınan hasta örneklerine yaptığı testleri durdurdu.

Kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan yazıda, “FDA’nın, SCAN’ın testlerinin güvenliği ve doğruluğuna dair herhangi bir endişesi bulunmuyor. Ancak ek yetkilendirmeyi edinene kadar testleri durdurmamız istendi” ifadeleri yer aldı.