Bill Gates hep en zengin

20 yıl boyunca listenin en başında yer alan Gates, dünyanın en zengin insanı listesinde de, Meksikalı iş adamı Carlos Slim’i geride bıraktı. Dergiye göre, Gates’in net geliri 72 milyar dolar. Listenin ikinci sırası da değişmedi. Ünlü yatırımcı Warren Buffet, 58,5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada, 41 milyar dolarlık servetiyle, dünyanın üçüncü büyük yazılım firması Oracle’ın CEO’su Larry Ellison yer alıyor.

ABD’nin en büyük ikinci özel şirketi Koch Industries’in yönetim kurulu başkanı 77 yaşındaki Charles Koch, 36 milyar dolarlık servetiyle, 4. sırada. Koch, 4. sırayı New York şehrinin en zengini olarak gösterilen kardeşi David Koch ile paylaşıyor.Listenin 6. Sırasında yer alan ve dünyanın en zengin kadını olan Christy Walton, 35.4 milyarlık bir servete sahip. ABD’nin ünlü süpermarket zinciri Wal-Mart’ın hisselerini, 2005 yılında ölen kocası John Walton’dan devraldı. Wal-Mart’ın kurucusu Walton ailesinin diğer fertleri Jim, Alice ve Robson Walton, listenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sıralarında yer alıyor.

Listedeki sonuncu isim, finans firması Bloomberg LP’nin kurucusu ve New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg. Bloomberg, 31 milyar dolarlık bir servete sahip.En zengin 400 Amerikan vatandaşının yer aldığı listede, bu kişilerin servetlerinin değeri, yaklaşık olarak Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılası olan 2.02 trilyon dolara eşit.