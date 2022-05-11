Bill Gates, Covid'e yakalandı

Microsoft kurucusu Bill Gates, Covid-19’a yakalandı. Gates, hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Microsoft kurucusu Gates, Twitter’dan Covid-19’a yakalandığını duyurduğu mesajında “Hafif semptomlar yaşıyorum ve kendimi izole ederek uzmanların söylediklerini uyguluyorum. Aşılı ve hatırlatma dozlu olduğum için, teste ve harika sağlık hizmetine sahip olduğum için şanslıyım” dedi.

Eski eşi Melinda Gates ile yürüttüğü Gates Vakfı’nın ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini söyleyen Gates, bir daha dünyanın bir pandemiyle karşılaşmasını önlemek için çalışacaklarını belirtti.