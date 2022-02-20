Bill Gates: Ağır Covid enfeksiyonu riski büyük ölçüde azalsa da dünya yeni salgınlara hazır olmalı

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Covid-19 salgınından önce de çeşitli salgınların araştırılması için katkı sağlayan Microsoft kurucusu Bill Gates, ağır Covid-19 enfeksiyonu riskinin ciddi bir oranda azaldığını ancak farklı bir patojen kaynaklı yeni bir pandeminin yakın olabileceğini söyledi.

Almanya'da gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı'nda CNBC'ye konuşan milyarder Bill Gates, yeni tip Koronavirüs'ün dünya nüfusu üzerinde ağır Covid enfeksiyonu riskini düşürecek derecede yayıldığını söyledi.

Öte yandan dünyanın dört bir yanında farklı virüsler olduğunu söyleyen Gates, "Başka bir pandemi daha olabilir, bu kez başka bir patojen olabilir" dedi.

Salgınlar üzerine yapılan araştırma ve çalışmalara Covid-19'dan önce de katkı sağlayan Bill Gates, bir sonraki pandemiyle mücadele için iki yol olduğunu söyledi:

"Birincisi, rasyonel bir şekilde sınırlı kaynakların (aşı) dağıtımı. İkincisi ise insanlara kısa süre içinde iki doz ulaştırabilecek kapasiteye sahip olmak" dedi.

Gates, dünyaya bir sonraki pandemiye hazır olmak için yatırım yapma çağrısında bulundu.