Bill Gates 6 yıl sonra yine dünyanın en zengini

Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates, dünyanın en zengin adamı ünvanına yeniden kazandı.

Bill Gates’in serveti, Microsoft hisselerindeki olumlu yönde hareketler sonucu bu yıl içerisinde %10 artış göstermesiyle 72,1 milyar dolara yükselerek ve Slim’in 550 milyon dolar önüne geçti.

Microsoft son dönemde çok başarılı olmasa da Bill Gates’e ve diğer hissedarlara çuval dolusu para kazandırmaya hala devam ediyor.

57 yaşındaki Gates Bloomberg Milyarderler Endeksinin 2007 yılı listesinde 72,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer almıştı.

2007 yılından bu yana dünyanın en zengin adamı olma ünvanını Meksikalı yatırımcı Carlos Slim'e kaptıran Gates 6 yıl aradan sonya yeniden zirveye tırmandı.

Carlos Slim'in sahibi olduğu, Amerikan'ın en büyük cep telefonu operatörü America's Movil'in hisse değerlerinde yaşanan yüzde 14 'lük düşüşle, Slim'in bir sıra gerilemesinde etkili oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise 59,7 milyar dolar servetiyle 82 yaşındaki Warren Buffet yer alıyor.

Serveti Buffet'ınkinin 3.7 milyar dolar daha altında olan Amancio Ortega ise listenin 4. sırasını oluşturuyor.

İspanyol tekstil devi Inditex'in sahibi olan Ortega, aynı zamanda Avrupa'nın da en zengin adamı olma özelliğine sahip.