-BILL GATES 17 YILDIR EN ZENGİN ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Yazılım devi Microsoft'un kurucularından hayırsever Bill Gates, 17 yıldır ABD'nin en zenginleri listesinin başında bulunuyor. İş çevrelerinin etkin dergisi Forbes'in hazırladığı listeye göre, 54 milyar dolar kişisel serveti bulunan ve geçen yıla göre servetini 4 milyar dolar arttıran Gates'i 45 milyar dolarlık servetle yatırımcı Warren Buffet takip ediyor. Oracle şirketinin kurucusu, yazılım zengini Larry Ellison 27 milyar dolarlık servetle üçüncü, perakendeci devi Wal-Mart'ın sahibi Christy Walton 24 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. ABD'nin en zengin 400 kişisi listesinde yer alan milyarderlerin net gelir artışı, 2009'a göre yüzde 8 artarak, servetlerinin toplamı 1,37 trilyon dolara, İspanya veya Kanada'nın GSMH'sine eş değer bir miktara ulaşıyor. Bu artışa bağlı olarak servetini yüzde 245 oranında artıran ve 6,4 milyar dolara çıkaran Facebook'un kurucularından Mark Zuckerberg de listede 35. sıraya yerleşti. Facebook'un diğer kurucularından Zuckerberg'den 8 gün küçük olan 26 yaşındaki Dustin Moskovitz, en zengin 400 kişi listesindeki en genç isim olurken, listeye yeni giren 16 kişi arasında Moskovitz ile birlikte diğer Facebook kurucusu Eduardo Saverin bulunuyor. Listedeki ilk 10 kişinin toplam servet artışının 24,9 milyar doları bulduğunu kaydeden Forbes, listedeki 400 kişiden 231'inin 2006 ve 2010 arasında Demokrat Parti'ye toplam 6,2 milyar dolar, 247 kişinin de Cumhuriyetçi Parti'ye 7,3 milyar dolar bağış yaptığını belirtiyor.