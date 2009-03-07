'Bill Dedebana bilgisayar göndersin'

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, 1999'da Marmara Depremi sonrasında İzmit'e yaptığı ziyarette kucağına alıp sevdiği ve dünyanın "Erkan bebek" olarak tanıdığı Erkan Işık, Hillary Clinton'un Türkiye ziyaretine çok sevindiğini söyledi.





Bugün 10 yaşında olan ve özel bir kolejde ücretsiz öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Erkan Işık, AA muhabirine Bill Clinton'ı dedesi olarak gördüğünü belirterek, Hillary Clinton'un kendisini ziyaret etmesini çok istediğini bundan memnunluk duyacağını söyledi.



Clinton ailesinden bilgisayar isteyen Erkan Işık, Bill Clinton'ın kendisini kucağına alarak sevdiğinde henüz 7 aylık olduğunu anımsattı.



Bilgisayarı olmadığını belirten Işık, "Bill Dedem'den bana bilgisayar göndermesini isterim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek, orada eğitim gördükten sonra bilim adamı olmak istiyorum" dedi.



Bill Clinton ile 7 aylıkken kendisinin burnunu sıkmasından sonra İstanbul Çırağan Sarayı'nda görüştüğünü hatırlatan Erkan Işık, şöyle devam etti:



"İstanbul'a gittiğim zaman Bill dedem beni çok iyi karşıladı. O'na mektubup vermek istedim, ama kalabalık olduğu için yazdığım mektubu ancak cebine bırakabildim. Sonra mektubuma cevap vermediler. Büyük annem olarak gördüğüm Hillary Clinton'un beni ziyaret etmesini bana ufacık bile olsa hatıra kalabilecek bir hediye bırakmasını istiyorum. Televizyonlarda Bill dedemi gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Onu çok seviyorum. Derslerimi yapabileceğim bir bilgisayarım olsun istiyorum. Büyükannem Hillary, isteğimi kırmayıp bana bilgisayar gönderirse çok sevinirim. Başka bir isteğim ise kirada oturduğumuz için bize bir ev versinler çok mutlu oluruz."



Clinton'a üçüncü bir mektup daha yazacağını söyleyen Işık, okullar tatile girdiğinde "Takdir Belgesi" aldığı zaman karnesinin bir fotokopisini ABD'ye göndereceğini bildirdi.



Anne Şennur Işık, oğlu Erkan'ın derslerinin çok iyi olduğunu, büyüdüğü zaman ise bilim adamı olmak istediğini bildirdi. Eşinin geçici işlerde asgari ücret ile çalıştığını ifade eden anne Işık, "Oğlumun öğrenimini daha iyi sürdürebilmesi için Clinton ailesinden bilgisayar istiyoruz dedi."



Işık ailesi, televizyon kanalından Hillary Clinton'un Anıtkabir ziyaretini izleyerek duygulandı.



