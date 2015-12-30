Cinsel saldırı suçundan yargılanan Bill Cosby 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

ABD’li ünlü komedyen Bill Cosby 12 yıl önce cinsel saldırı suçu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, yargılanması sürmek üzere 1 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü “Cosby Ailesi” isimli sit-com’la tanınan 78 yaşındaki komedyen Bill Cosby, sonunda hakim karşısına çıktı.



Temple Üniversitesi eski çalışanlarından Andrea Costand’ın, 2004 yılında içkisine uyuşturucu katarak tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama emir çıkartılan Bill Cosby, yargılanması sürmek üzere 1 milyon dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı. Pennsylvania’da yargıç karşısına çıkan Bill Cosby, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Ne olmuştu?

1960'lı yıllardan 2000 yıllar arasında ünlü oyuncunun tacizine maruz kaldıklarını iddia eden 46 kadın, Cosby hakkında çeşitli cinsel suçlamalarda bulunmuştu. Bill Cosby 2005’te verdiği yazılı ifadesinde ilişkiye gireceği kadınlara sakinleştirici türü 'Quaaludes' adlı ilacı verdiğini itiraf etmişti.

"New York Magazine" temmuz ayı sonunda Cosby'nin tacizlerine maruz kaldığını öne süren 35 kadınla görüşmüştü. Vakaların, 1960'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar uzandığı iddia edildi. Habere göre, toplam 46 kadın Cosby'ye cinsel tacizden tecavüze kadar çeşitli cinsel suçlamalarda bulunuyor.

Cosby'nin avukatı, bahsi geçen ilişkilerin her zaman karşılıklı onay ile yaşandığını, medyada 'tecavüz' intibası uyandırılmaya çalışıldığı sözleriyle müvekkilini savunmuştu.

Bill Cosby'nin 9 Ekim'de Judy Huth'un açtığı davada ifade vermesi bekleniyor. Huth, ünlü aktöre kendisine 15 yaşında uyuşturucu kullandırmak ve tecavüz etmekle suçluyor.