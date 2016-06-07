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Dünya

Bill Clinton'ın kardeşi gözaltına alındı

Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan Roger Clinton, kefaletle serbest bırakıldı

07 Haziran 2016 03:22

Alkollü araç kullanmaktan eski ABD Başkanı Bill Clinton'un erkek kardeşi Roger Clinton, Güney California'da gözaltına alındı.

Polis sözcüsü Diana Pech, Bill Clinton’un 59 yaşındaki erkek kardeşi Roger Clinton’un Los Angeles yakınlarındaki Redondo Beach’te pazar gecesi gözaltına alındığını açıkladı.

ABC News’un haberine göre, alkollü araç kullandığı suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarılan Clinton 15 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Roger Clinton’un mahkeme önüne çıktığı California’da, Bernie Sanders ile başkan adaylığı için yarışan Hillary Clinton’ın yarın oylaması gerçekleşecek.

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