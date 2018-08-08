Bilkent'te torpil iddiası: Hocalar istifa etti!

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Emüler, bölüme giriş sınavının hiçe sayılarak bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin listesinin değiştirildiğini iddia etti. Yaşananlara tepki gösteren Emüler ve 2 isim istifa ettiğini duyurdu.

Emüler'in BirGün'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavları Haziran ayında çok değerli bir jüri tarafından dört gün boyunca yapılmış; sekiz öğrenci bölüme kabul edilmiş; baraj puanı almaları halinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri hem kendilerine hem de bütün bölüme sözlü olarak duyurulmuştu. Ancak, bölüm başkanı keyfî bir kararla jürinin ilan ettiği listeyi değiştirmiş, listeye iki yeni isim eklemiş ve bu adayları okula kabul ettiğini ilan etmiştir. Sanat okulları eğitim kadrosunda yer alan isimlerin niteliği ve öğrencilerin seviyesi ile değer kazanır. Bunu sağlayan en önemli faktörlerden biri giriş sınavlarının özenli, yetkin ve şaibeden uzak bir şekilde yapılmasıdır. Bilkent Üniversitesi gerçekten çok değerli bir kurumdur ve sanat bölümlerine verdiği destek ile tanınmaktadır. Bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bilgilerinize.”



Emüler ile birlikte Özlem Ersönmez, İlham Yazar ve Meltem Keskin de istifa etti.



Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Yayalar yaptığı açıklamada ise Cem Emüler’in ortaya attığı iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.