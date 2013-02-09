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Bilkent'te Kürtçe dersi verilecek

Bilkent Üniversitesi'nde Yabancı Diller Koordinatörlüğü'nde Kürtçe dersi verilecek

09 Şubat 2013 20:53

 

Bilkent Üniversitesi, "Kürtçe'ye giriş" dersi açtı. Önümüzdeki hafta başlayacak dersin 20 kişilik kontenjanı kısa sürede doldu.
Türkiye'nin ilk özel üniversitesi Bilkent, İmralı görüşmeleriyle başlayan kritik bir süreçte, "Kürtçe'ye giriş" dersi açtı.
Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından açılan ders haftada iki gün ikişer saat olarak verilecek.
Tüm Bilkent öğrencilerine seçmeli olarak sunulan dersin 20 kişilik kontenjanı kısa sürede doldu.
 
Önümüzdeki hafta başlayacak ders için kayıt yaptıran öğrencilerden Özgün Özyüksel, ''Ben Trabzonlu bir ailenin çocuğuyum kemençe çalıyorum. Fransızca bir şarkının ne dediğini anlıyoruz ama Şivan Perwer dinlediğimizde ne dediğini anlamıyoruz. Yolda gördüğüm Kürt bir çocukla şakalaşmak isterim'' diye konuştu.

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