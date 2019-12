-BİLİŞİMCİLERE ABD'DE STAJ İMKANI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - New York merkezli Traineesource şirketi, Yıldız Holding'in bilişim grubu şirketi Medyasoft işbirliğinde, Türk bilişim profesyonellerine ABD'de maaşlı staj programı baslattı. Traineesource Şirketi Başkanı Gökhan Özkök ile Üst Yöneticisi (CEO) Fethi Olcay Sönmez, staj programıyla mesleki birikim ve tecrübesi olan adaylara Amerika'da uzun süreli stajyerlik (internship) ve uzman stajyerlik (traineeship) imkanı sunduklarını belirterek, programın çok ilgi gördüğünü belirtti. Özkök, 6 ay, 1 yıl ya da 18 aylık bir dönemi kapsayan ABD'nin önemli şirketlerinde yapılacak staj programı çerçevesinde, web programcısı, yazılım mühendisi veya programcısı, web teknolojileri uzmanı, lamp programcısı mobil uygulama geliştiricisi, portal geliştiricisi, flash programcısı, SAP danışmanları, proje müdürü, network mühendisi ve teknisyeni, sistem mühendisi ve teknisyeni, veritabanı, güvenlik ve diğer bilişim uzmanlarının yetişeceğini bildirdi. Staj fırsatını değerlendirmek isteyenler arasında Türkiye'nin ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent gibi önemli üniversiteleri dışındaki okullardan mezun gençlerin de bulunduğunu anlatan Özkök, ''Şimdiye kadar staj programına başvuran 70 kişiye program hakkında seminer verdik. Seminer alanlar arasında Urfa'lı bir çiftçinin oğlu olan Harran Üniversitesi mezunu bir genç de var, Kars'lı olan babası hayvancılıkla uğraşan Kafkas Üniversitesi mezunu bir de genç de... Tüm bu adaylar Amerika'ya giderek tam bir bilişim profesyoneli olmak istiyor'' dedi. Özkök, başvuran adayların özgeçmişlerine baktıklarını ve ne yapmak istediklerini mülakatlarla anlamaya çalıştıklarını belirterek, programın yüksek teknolojileri üretecek Türk girişimci sayısını arttırması bakımından Türk bilişim sektörüne de önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Bilişimin kendini sürekli yenileyen ve değişimlerin oldukça süratli olduğu bir sektör olduğuna dikkati çeken Özkök, mobil cihazlar için geliştirilmiş yazılım paketlerinin bunun en önemli örneği olduğunu kaydetti. Özkök, iPhone için 2,5 yıl içinde 300 bine yakın yazılım üretilmesini örnek gösterirken, söz konusu yazılımların sadece birkaç yüzünün Türk'ler tarafından geliştirildiğini, bu bakımdan yazılımdaki furyadan Türkiye'nin daha fazla pay alması için yürüttükleri insana yatırım amaçlı staj programının oldukça önemli olduğunu vurguladı. -KİMLER BAŞVURABİLECEK?- Faaliyetlerine 1999 yılında yazılım distribütörü olarak başlayan Yıldız Holding'in bilişim grubu şirketi Medyasoft'un ABD'nin önde gelen eğitim kuruluşu New Horizons ve New York merkezli staj ve kariyer firması Traineesource ile eğitim alanında stratejik iş ortaklığı bulunuyor. Medyasoft'un Türk bilişim profesyonellerine başlattığı ABD'de maaşlı staj programına başvurmak için 4 yıllık üniversite mezunu ve 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor. Adaylar 4 yıllık üniversite bitirmemiş ise de 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmaları isteniyor. İyi veya çok iyi derecede konuşabilir ve anlayabilir derecede İngilizce tecrübesine sahip olmak da staj programı için istenen diğer bir şart.