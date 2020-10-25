Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil’den Erdoğan’a itiraz: Malatya'da geniş bant abone sayısı sadece 99 bin

Bilişim uzmanı, T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Malatya’da 2002 yılında internet kullanıcı yok seviyesindeyken bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor" sözlerine itiraz ederek "Malatya'da geniş bant abone sayısı 2019 rakamı ile sadece 99 bin" dedi.

Tayyip Erdoğan bugün Malatya’da AKP il kongresinde yaptığı konuşmada "Malatya’da 2002 yılında internet kullanıcı yok seviyesindeyken bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. Bay Kemal, çiftçiyi yok ettiniz diyor. Ben sana rakam veriyorum. Rakamdan anlamaz ki Bay Kemal. Lafta hesap uzmanı olmanın bir anlamı yok" dedi.

"Mobil geniş bant geniş bant mıdır?"

Erdoğan’ın açıklamasına alanın uzmanlarından, T24 yazarı Füsun Sarp Nebil’den itiraz geldi.

Nebil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya'da geniş bant abone sayısı 2019 rakamı ile sadece 99 bin. Mobil geniş bant ise 540 bin. Mobil geniş bant geniş bant mıdır? Hayır değildir. Benzetme yapalım: Sabit genişbant 4 kişilik araba ise mobil genişbant motosiklettir. Yani yağmur varken kullanmazsın gibi. O nedenle TÜİK 21 milyon evde internet var ve Milli Eğitim Bakanı yüzde 90 çocukta internet var deyince. HAYIR YOK diyoruz" dedi.

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