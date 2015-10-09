Bilişim uzmanı emekli polisi, kartını kopyalayıp dolandırdılar

Bilişim suçları uzmanı emekli İsa Altun "ATM fareleri" olarak bilinen dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar, ATM’ye kurdukları düzenekle Altun’un kredi kartını kopyaladı, hesaptan 3 bin 450 TL’yi çaldı.

Emekli polis olan bilişim suçları uzmanı İsa Altun, İstanbul Halkalı’da bir bankanın ATM’sine gitti. İşlem yapmak için kredi kartını bankamatiğe yerleştirdi, ancak ATM karta el koydu.

Habertürk gazetesinden Gökay Usanmaz'ın haberine göre; Altun, hemen bankaya girip durumu bildirdi. Yapılan incelemede Altun’ın kartının dolandırıcılar tarafından kopyalandığı, emekli maaşından 2 kez bin 500 TL’nin başka bir hesaba havale edildiği, 450 TL’nin nakit olarak çekildiği, ATM’nin bu nedenle kartı alıkoyduğu anlaşıldı.



Soluğu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alan Altun, kendisini dolandıran ve emekli maaşını alan kişinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.



‘Hırsızlar artık ekrandan giriyor'





Uzmanı olduğu konuda dolandırılan Altun, yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı: “ATM’ye düzenek kurulmuş, onlarca insanın kredi kartı kopyalanmış. Binlerce sanayici ve işadamına siber suçlar konusunda eğitimler verdim. Sahte düzenek kurulmuş bir ATM’yi anında fark ederim. Buna rağmen böyle bir mağduriyet yaşayabiliyorum. Günümüzde hırsızlar evimize artık kapı, pencere yerine ekrandan giriyor. Oldukça da profesyonel davranıyorlar. Hiç kimse kendini yüzde 100 güvende hissetmesin. Bankalar da hesapta bir hareket olduğunda müşterilerini kısa mesajla anında bilgilendirmeli. Benim, olaydan 3 gün sonra tesadüfen haberim oldu. Antalya Kitap Fuarı’nda ‘Ortam Sanal Suç Gerçek’ isimli eserimin imza gününe gidecekken böyle bir şey yaşamam trajikomik.”