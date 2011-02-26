-BİLİŞİM SUÇLULARINA SIKI TAKİP İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 24 saat sürdürdüğü sanal devriye hizmetiyle kişilerin zarar görmediği bir sanal dünya ortamı için çalışıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 2005 yılında kurulan birim, bilişim yoluyla işlenen, çocuk pornografisi, müstehcenlik, kumar, hakaret, tehdit, sövme, şantaj gibi suçlara ilişkin mağdurların şikayetleri ve Cumhuriyet Savcılıkları tarafından gönderilen soruşturma evrakları üzerinde yoğunlaşıyor. İnternet üzerindeki suç unsuru oluşturabilecek konulara ilişkin ''sanal devriye'' adı altında 24 saat denetimler yapan birim, özellikle çocuk pornografisi ve benzeri konulara ilişkin internet sitelerine giren kişileri belirleyip, internet üzerindeki işlemlerini takibe alıyor. Birim, bu şekilde herkesin kullandığı, kişilerin zarar görmediği bir sanal dünya ortamı sağlamayı amaçlıyor. Yapılan şikayetlere ilişkin failleri belirlemek için Dijital Delil İnceleme Laboratuvarı'nda suçta kullanılabilen bilgisayar, CD-DVD gibi bilgisayar eklentileri, flash bellek, harici harddisk ve cep telefonu üzerinde inceleme yapan birim, son 5 yılda yapılan 6 bin 160 şikayetten 4 bin 745'ini aydınlatırken, bu konulara ilişkin 3 bin 45 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yaptı. Birim tarafından son 2 yılda ise şikayetlerin yüzde 95'i aydınlatıldı. Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Büro Amirliği, sanal ortamda sıklıkla rastlanan, ''internette başkasının adına elektronik mail adresi ve profil oluşturulması'', ''bilişim sistemine girme ve verileri ele geçirme'', ''elektronik mail adresini ve internet profilini şifresini kırarak ele geçirme'', ''İnternet yoluyla hakaret, tehdit, iftira, şantaj ve taciz içerikli mesaj gönderilmesi'', ''İnternette kişisel bilgilerin paylaşılması'', ''İnternet yoluyla dolandırıcılık'' ve ''çocuk pornografisi, istismarı'' ve ''müstehcen yayınlar''la mücadele ediyor. Suçun tespiti halinde, bağlantı bilgileri ait oldukları ilgili internet servisi sağlayıcısından kullanıcıların açık kimliklerine ve adres bilgilerine ulaşılarak, şüpheliler hakkında işlem yapılıyor. Uluslararası bir suç unsuruna rastlanması halinde de İnterpol Daire Başkanlığı ile ortak çalışılarak şüphelilere ulaşılıyor. -BİRİMİN BAKTIĞI BAZI ÖRNEK OLAYLAR- Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilköğretim öğrencisi F.L'nin bir sosyal paylaşım sitesindeki profil hesabının ele geçirilerek, hakkında cinsel ve müstehcen içerikli yazılar yazılmasına ilişkin, olayı gerçekleştiren şüphelinin aynı okuldaki kız öğrenci M.L. olduğu belirlenerek, hakkında işlem yapıldı. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ana sınıfı öğretmeni R.Y. (27) isimli kadın şikayetçinin cep telefonu ile çekilmiş çıplak görüntülerinin kaydedilerek, müştekinin ailesine ve yakın arkadaş çevresine elektronik postayla gönderilmesine ilişkin, şüphelinin müştekinin önceden arkadaşlık ve duygusal ilişki yaşadığı Z.C. (32) olduğu, şüphelinin şikayetçinin resimlerini müştekinin bilgisi ve rızası dışında flash belleğe kopyalamak suretiyle elde ettiği, müşteki ile ilişkilerinin bitmesinin ardından bu görüntüleri müştekinin aile ve yakın arkadaşlarına gönderdiği anlaşılarak, şüpheli hakkında ''özel hayatın gizliliğini ihlal'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek'' suçundan gerekli yasal işlemler yapılarak, şüpheli tutuklandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ev hanımı G.S'nin (36) 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızının çıplak görüntülerinin web kamerası aracılığı ile kaydedilip, çıplak görüntü vermeye sürekli olarak zorlanması olayıyla ilgili mağdurun annesi durumu öğrenir öğrenmez şikayetçi olmuş, yapılan teknik çalışmalar sonucunda şüphelinin eski beden eğitimi öğretmeni C.L.(32) olduğu, şüphelinin kendisini gizlemek amacıyla kendisini internette 13 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtıp mağdurlarla bu şekilde temas kurmaya çalıştığı, mağdurlarla küçük yaştaki çocukların oyun oynamak için girmiş oldukları oyun sitelerinde tanışmaya çalıştığı, elektronik posta adreslerini bu şekilde öğrendiği yapılan teknik çalışmalar neticesi belirlenerek, şüpheli suçüstü olarak Kadıköy'de bir internet kafede yakalanarak, ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan dolayı tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ev hanımı olan 53 yaşındaki M.T'nin cep telefonu numarasının, arkadaş arama sitelerinden birinde ''Erkek arkadaş arıyorum'' şeklinde yayınlanmasıyla ilgili olarak, olayın şüphelisinin şikayetçinin geçmiş tarihlerde kiracısı olan ev hanımı Y.S.(47) olduğu, bu işlemini kendisinin bilgisayar bilgisinin olmaması dolayısıyla üniversite öğrencisi olan kız kardeşinin çocuğuna yaptırdığı belirlenerek, 2 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şarkıcı Murat Boz'un şikayeti üzerine, şikayetçinin seslendirdiği eserler hakkında sosyal içerikli bir blog sayfası üzerinden hakaret içerikli yazılar yazılması olayla ilgili yapılan teknik çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisinin Antalya'da bulunduğu belirlenerek, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Bakırköy, Kadıköy, Fatih, Şişli ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla bazı internet sitelerinden çeşitli elektronik eşya satış ilanı vererek kişileri dolandırdığı belirlenen şüpheli A.B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.