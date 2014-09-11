Bilirkişiye göre Urla villalarına giden yoldaki demir kapı, ulaşıma engel değil

Urla’nın Zeytineli köyü yakınlarındaki Hacılar Koyu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ileri sürülen villalara ulaşımı sağlayan yolun halka kapatıldığı gerekçesiyle İzmir Barosu tarafından yapılan şikayet üzerine bilirkişi, Koya Zeytineli köyünden ulaşımı sağlayan asfalt yol üzerindeki demir kapıyı ve güvenlik kulübesini görmedi, tepeden denize inen patika yolda herhangi bir engel olmadığına dair tutanak tuttu.

Avukatlar alıkonulmuştu

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi avukatlar geçen nisan ayında, kaçak villalarla ilgili açılan davaya ilişkin incelemek yapmak üzere Hacılar Koyu’na gitmek istemiş ancak koya ulaşımı sağlayan asfalt yol üzerine konulan demir kapının kilitli olması nedeniyle girememişlerdi. Hukukçular demir kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirmiş, kapının önüne “Sahile gitmek hakkımız” diye yazmışlardı. Bir süre sonra hukukçular koy girişinde, kendilerini ‘mülkün sahibi’ olarak tanıtan kişiler tarafından taciz edilmiş, daha sonra da bu kişilerin şikayeti sonucu avukatlar 3 saat boyunca Zeytineli köyü çıkışında jandarma tarafından alıkonulmuştu. Bu olaylar sonrası hukukçular adına İzmir Barosu, hem hukuksuz alıkoyma, hem de halkın kullanımına açık olması gereken kıyıya ulaşımın engellenerek Kıyı Kanunu’na aykırı davranıldığı suçlaması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına şikayette bulunmuştu.

İzmir Barosu’nun şikayeti üzerine İzmir Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Uzman Mehmet Deliçay ve Mimar Bilgehan Oral’dan oluşan bilirkişi heyetinin 6 Haziran 2014 tarihli keşif incelemesi sonucu hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi: “...Yaya aksı ile kıyıya erişimin mümkün olduğu, kıyı kenar çizgisinden itibaren herhangi bir kilitli demir kapıya rastlanılmadığı, söz konusu yaya aksının kıyıya ulaştığı ve ulaşımın kamuya açık olduğu...”

‘Kulağı tersten görmek’

Yolun kapatılması ile ilgili açılan davayı takip eden İzmir Barosu avukatlarından Şehrazat Mercan, bilirkişi tutanağını “Kulağını tersten göstermek” olarak yorumladı. Mercan “Kıyıdan bir patika yol bularak buradan gidilirse denize ulaşılır diyorlar. Yollar vatandaşa açıktır. Vatandaş arabasıyla kıyıya, koya inmek istediğinde ne yapacak? Siz yolu demir kapı ile kapatıp, sonrasını kendinize açarsanız bu olmaz” dedi.

Tapelere de yansımıştı

Tamamı 1. derece SİT alanı içerisinde bulunan villaların yapımı için bölgenin sit statüsünün kaldırılması ile ilgili dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, işadamı Latif Topbaş, Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen telefon konuşmaları internete sızdırılmış ve büyük tartışmalar yaratmıştı. Bu konuşmalarda, alanın SİT statüsünün düşürülmesi için yetkililere yapılan baskılar ve statüyü “Kesin korunacak hassas alan”, “Nitelikli doğa koruma alanı”ndan “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı”na düşüren raporu hazırlayan bilim insanlarına rüşvet dağıtıldığına dair ifadeler yer almıştı. Hacılar Koyu’na SİT korumasına rağmen kaçak yapılan villalarla ilgili mahkeme kararı gereği yıkım emri veren İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın, yine konuya karşı mesafeli duran Çevre Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu’nun görev yerleri birkaç ay içerisinde değiştirilmişti. Bu süreç içerisinde villalarla ilgili olumlu yaklaşım gösteren Urla Kaymakamı Şeyhmus Günaydın bir süre sonra terfi ettirilerek Kastamonu Valisi yapıldı. Alanda çıkan arkeolojik kalıntılar ve mozaiklerle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in devreye girdiği internete sızdırılan ses kayıtlarında iddia edilmişti.