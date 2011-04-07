-BİLİRKİŞİNİN PATLAYICI RAPORU MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Birinci ve ikinci ''Ergenekon'' davaları kapsamında ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ara kararı üzerine birinci ve ikinci ''Ergenekon'' davaları kapsamında, sanıklardan ele geçirilen patlayıcı olduğu iddia edilen maddelerden, bu özelliğe sahip ve muhafazası tehlike oluşturabilecek nitelikte maddelerle ilgili tüm emanet eşyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkan Yardımcısı olan bomba uzmanı Cengiz Özdemir ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığında görevli patlayıcı madde uzmanı Jandarma Yüzbaşı Murat Durdu tarafından hazırlanan rapor, 522 sayfa ve 6 bölümden oluşuyor. Raporda, Beşiktaş Adliyesi adli emanet deposu, Bakırköy Kadın Cezaevindeki jandarmaya ait adli emanet deposu, Hadımköy'deki İstanbul 1. Mühimmat Bölge Komutanlığı deposu, Kırıkkale Yahşihan Mühimmat Ana Depo Komutanlığında bulunan patlayıcı maddeler ve mühimmatın incelendiği belirtilerek, bunların aynı zamanda kamera kaydının alındığı ifade edildi. Naip hakimler ve keşfe katılanlar huzurunda keşif çalışmasının yapıldığı kaydedilen raporda, sanık ve avukatlarının dosyadaki patlayıcılar konusundaki itirazları ve mahkemenin sorularına karşı el bombaları konusunda açıklamalara yer verildi. -BOMBALAR İMHA EDİLDİ- Raporda, Bakırköy Kadın Cezaevinde jandarmaya ait adli emanet deposunda yer alan Cumhuriyet gazetesine 5 ve 10 Mayıs tarihlerinde atılan, ancak patlamayan el bombalarının ateşleyici fünyeleri ile gövde içerisinde bulunan TNT maddesinin patlama riskinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine imha edildiği kaydedildi. İmha görüntülerinin de yer aldığı raporda, imha işleminin İstabul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 16 Ekim 2010 tarihinde Kayabaşı Toplu Konut arazisinde (Eski Çakıcı Taş Ocağı Mevkisi) uçlarına saniyeli fitil takılarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Raporda, sanıklardan Oğuz Bulut'a ait olduğu iddia edilen 2 adet el bombası ve fünyelerinin de imha edildiği kaydedildi. İmha işlemi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Müdürlüğünden Raşit Sedal yönetimindeki ekip tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, TNT kağıt üzerine dökülerek yakılırken, yanmanın kuvvetli ve hışırtılı bir sesle olduğu anlatıldı. Raporda, Cumhuriyet gazetesine atılan ve patlamayan birinci ve ikinci bombaların MKE üretimi, savunma tipi el bombası olduğu belirtilerek, TNT dumansız baruta göre daha güçlü bir patlayıcı madde olduğundan bir miktar TNT yerine dumansız barut kullanılması nedeniyle patlama anında bombanın standart etkisinden daha az etki yapabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı. -UZUN YILLAR PATLAYICI ÖZELLİĞİNİ KORUR- Raporda, genel olarak mühimmatların patlayıcı özelliğine ilişkin de ''Uzun yıllar su altında kalma gibi bir durum sonucu oluşacak korozyon ile metal kısımların eriyerek içlerindeki patlayıcı kimyasalın doğrudan suya maruz kalması durumu hariç, uzun yıllar boyunca bir mühimmatın patlayıcı özelliğini koruyacağı değerlendirilmektedir'' ifadelerine yer verildi. Raporun sonuç bölümünde, Beşiktaş Adliyesinin adli emanet deposunda yapılan keşif sırasında ise Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasının bulunduğu sandığın üzerinde ıslak mendille yapılan temizlik sonrası, ön yüzeyindeki baskı siyah yazı ile ''ZZ SAKIR ISTANBUL 1935'' harf ve rakam grubu ile kapak üst yüzeyinde ''ALIBI, S.NO.001'' yazılarının görüldüğü anlatıldı. Bu yazılardan hareketle, Şakir Zümre Patlayıcı Fabrikasında 1935 yılında TNT tahrip kalıplarını ambalajlamak için üretilen ''Tahrip Kalıbı Sandığı'' olduğunun değerlendirildiği belirtilen raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi Merkezi kayıtlarının tetkiki sonucu, 23-30 Nisan 2006 tarihlerinde de Mersin'de TNT patlayıcı madde kalıpları bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Raporda, ''Bu malzemeler arasında bulunan 1 adet DM 41 el bombası ile Ümraniye'de bulunan 1 adet DM 41 el bombasının benzerlik gösterdiği, yine bu malzemelerden bazılarının dosya kapsamındaki Fikret Emek'ten ele geçirilen malzemelerle de benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir'' ifadelerine yer verildi. -CUMHURİYET GAZETESİNE ALTILAN EL BOMBALARI- Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarından ''M26'' el bombalarından ''FUZE M204A1 LS-2-64 12-52'' numaralının 1952 yılının 12. ayında üretildiği, ''FUZE M204A1 LS-2-95 3-53'' numaralının 1953 yılının 3. ayında, ''GRENADE HAND FRAG M26 5-53''ün, 1953'ün 5.ayında, ''FUZE M204A1 LOT FJZ-2-286 NOV 1953''ün 1953 Kasım ayında üretildiği kaydedildi. Zir Vadisi'nde yapılan aramada ele getirilen M49 Yüzey Aydınlatma tuzaklarının 1953 yılı Kasım ayında, M26 el bombalarından 1955 yılı Ekim ayında, ''FUZE M204 a2 LS-10-24 11-54'' numaralının 1954 Kasım ayında, Eskişehir'de ele geçirilen 210 gramlık TNT kalıplarının 1950 yılında üretildiği ifade edilen raporda, üretim yılları açısından değerlendirildiğinde 1950-1955 yılları arasında üretildiklerinin dikkat çektiği anlatıldı. Cumhuriyet gazetesine 05 Mayıs 2006'da pimi çekilmeden atılan el bombası olayı ile 11 Mayıs 2006 tarihinde atılan ve patlayan el bombalarının kafile numaraları ile Fikret Emek'ten ele geçirilen bir adet el bombasının kafile numarasının aynı olduğu vurgulandı. Raporda, 10 Mayıs 2006'da atılan ikinci el bombasının fünye grubunun M204 A2 KF MKE 173-9-85 ibareli olduğu, Ümraniye de ele geçirilen iki adet el bombasının fünye grubunun üzerinde TAPA M204 A2 KF-MKE-169 5-85 ibareleri bulunduğu belirtilerek, üretim yılları açısından benzerlik olduğu kaydedildi.