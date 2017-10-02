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Bilirkişilikte sertifika zorunluluğu dönemi başladı

Sertifikalar, Adalet Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlarda "Temel Adli Bilirkişilik" derslerinde verilecek

02 Ekim 2017 10:31

Bilirkişilere eğitim ve sertifika zorunluluğu getirildi. Değişen kanun gereği artık uzmanlar, yetkilendirilen kurumlarda eğitim görüp sertifika aldıktan sonra bilirkişi olacak. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, adliyelerde bilirkişilik yapacak uzmanlar için bu aydan itibaren yeni bir dönem başlıyor. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nda yapılan değişiklik gereği artık uzmanlar, doğrudan il adalet komisyonlarına başvuru yapıp adli bilirkişi olamayacak. Önce Adalet Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlarda "Temel Adli Bilirkişilik" eğitimi aldıktan sonra, buralardan alacakları sertifika ile görev yapabilecekler.

Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, eğitimlere bugünden itibaren İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te başlıyor. Yoğun taleple karşılaştıklarını belirten üniversite yetkilileri, bu eğitimin iki haftada tamamlandığını belirtiyor. Eğitim toplam 24 saat sürüyor. Günde en fazla 6 saat veriliyor.

'Eğitimin yaşam boyu seninle'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Sürekli eğitim merkezimiz, ülkemizin eğitim ve mesleki gelişim alanlarında gereksinim duyduğu bilgiyi bir yaşam standardı haline getirmek ve bu hedef doğrultusunda, öğrencilere, iş hayatına yeni adım atanlara ve iş hayatında deneyim sahibi olmuş bireylere, kişisel gelişim, mesleki branş, yabancı dil, kültür ve sanat dallarında eğitim vermektedir" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Suat Pınar ise "Merkezimiz ülkemizin her bölgesinde eğitim ihtiyacını karşılamak için 'eğitimin yaşam boyu seninle' anlayışı ile hareket etmektedir. Yeni yasa ile birlikte Temel Adli Bilirkişilik Eğitimlerini de bu anlayış ve özen ile İstanbul Ankara ve Gaziantep'te, bakanlık tarafından yetkilendirilerek vermeyi hedef haline getirmiştir" diye konuştu.

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