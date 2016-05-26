Bilirkişi: Zeytinburnu Belediyesi, 16/9 kulelerini tıraşlayamıyorsa Büyükşehir'den para desteği alsın

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tarihi yarımadanın siluetini bozduğu gerekçesiyle 16/9 gökdelenleri için verilen traşlama kararını uygulamayan Zeytinburnu Belediyesi, kararına gerekçe olarak bütçe yetersizliğini gösterdi. Ancak dosyayı inceleyen bilirkişi heyeti bütçe açıklamasını 'inanılır' bulmayarak "Zeytinburnu Belediyesi, 16/9 kulelerini tıraşlayamıyorsa Büyükşehir'den para desteği alsın" dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, dava dosyasına 20 Mayıs’ta 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 22 sayfalık bir rapor girdi. Tüm sürecin anlatıldığı raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Heyet 13 katın yıkılması için önce kamulaştırılma yapılması gerektiği konusu üzerinde durarak Zeytinburnu Belediyesi’ndeki yazışmalara yer verdi.

Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28 temmuz 2015 tarihinde belediye başkanlık makamına yıkılacak 13 katın toplam bedeli olarak 3 milyar 84 milyon 69 bin TL olduğunu ve bunun belediye bütçesinde olup almadığını sordu.

Bu rakama göre kamulaştırılacak alanın metrekaresine 20 ile 25 bin arası fiyat biçilmiş olundu. Belediye başkanlığı bir gün sonra verdiği cevapta belediye kamulaştırma bütçesinin 10 milyon 850 bin 636 TL olduğuna dikkat çekerek kamulaştırma işlerinin belediye tarafından gerçekleştirilemeyeceğini yazdı.

Çeşitli gerekçeler ileri sürerek mahkeme kararlarının uygulanmayışını kabul edilemez bulan bilirkişi heyet kamulaştırma bedellerinin ödenmesi ve yıkımın gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Heyet, Zeytinburnu belediyesinin maddi yetersizlik yaşanması durumunda İBB’den de destek talep edilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

"Kamu zararı oluştu"

Heyet Hatice Küçükakyüz’ün müdürlüğünü yaptığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kamulaştırma bedelini hiçbir uzman raporu almadan ve resmi verilere dayanmadan hesaplanmış olmasını kabul edilemez buldu.

Heyet kamulaştırma bedeli rakamının ise olağanüstü abartılı olduğunu vurgulayarak bu bedelin ödenmemesine dayanarak mahkeme kararının uygulanmamış olmasını hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Kararı mahkeme heyetine bırakan bilirkişi Küçükakyüz’ün “kamu zararı oluşturmuş” olabileceğini belirterek diğer yetkileri çeşitli gerekçelerle suçsuz buldu.

Ne olmuştu?

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 16/9 gökdelenlerinin tarihi yarımadanın siluetini bozan kısmının yıkılmasına karar vermişti.

Danıştay 14. Dairesi de kararı onamış ancak yargı kararları uygulanmamıştı. C.B. isimli yurttaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak belediye hattında suç duyurusunda bulunmuştu.

Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları Semih Demirci, Zafer Alsaç, Fen İşleri Müdürü Engin Köklü, İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz hakkında soruşturma izni vermemişti.

Kaymakamlığın kararına itiraz eden C.B, Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş, mahkeme kararı bozmuştu. Bu gelişmelerin ardından açılan davanın ilk duruşması 7 ay önce 2015 yılının kasım ayında yapılmıştı.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tüm sanıklar suçlamaları kabul etmemiş, “ilçe belediyesinin yerel imkânlarıyla ve bütçesiyle bu yerin yıkılması ve kamulaştırılması mümkün değil” demişti.