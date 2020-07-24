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Bilirkişi, Gülistan Doku ile şüpheli Zaynal Abakarov'un son görüşmesini açıkladı: Normal değil

24 Temmuz 2020 23:49

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve 202 gündür haber alınamayan Gülistan Doku (21) soruşturması kapsamında, Doku’nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı şüpheli olarak geçen eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile yaptığı son görüşmenin beden dili ve görüntü iyileştirmesi yapıldı. Bilirkişi görüşmeye dair, "Zaynal; ihtar, ikaz veya mahiyeti bedensel olarak fazlaca ısrarcı şekilde, Gülistan'ın üzerine eğilerek yaptığı konuşmalar dikkat çekici olup, bir erkek ve kadının bilinen normal görüntü konuşmaları gibi olmadığı değerlendirilmekte" tespitinde bulundu. Abla Aygül Doku Zaynal Abakarov'un tutuklanmasını istedi.

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