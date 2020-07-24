Bilirkişi, Gülistan Doku ile şüpheli Zaynal Abakarov'un son görüşmesini açıkladı: Normal değil

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun en son görüldüğü ve atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü’nün çevresindeki suyun kurutulması için 20 Temmuz'dan itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun bir kısmının boşaltılmaya başlandı. Doku’nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı şüpheli olarak geçen eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile yaptığı son görüşmenin beden dili ve görüntü iyileştirme ile HTS kayıtları dosyaya girdi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre; Zaynal Abakarov'un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde 3 kadınlada görüşme yaptığını vurgulayan bilirkişi raporunda, "Zaynal muhtemelen aynı yerde çalışan iki kadının mekana gelişlerinde kadınlardan birisini öperek yakınlaşmış, diğerini de öpmeden her üçü dışardayken mekandan bir kadının daha çıkıp yanlarına geldiği görülmekte. Mekanın dışında muhtemelen sigara içmişlerdir. Bu esnada Zaynal o kadınlara mekan dışında yüksek el kol hareketleriyle çok hareketli bir şeyi izah etmekte" denildi.

"Fazlaca ısrarlı"

Zaynal Abakarov'un bu iki kadınla sigara içtikten sonra kafeye girdikten kısa bir süre sonra Gülistan Doku'nun normal bir yürüyüşle kafeye girdiğini yazan bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Gülistan'ın içeride Zaynal ile veya başka kişilerle ne konuştuklarına bu iki kadın ve mekandaki üçüncü bir kadın şahit olmalıdır. Bu iki kadından birisini öptüğü için Zaynal zaten an itibariyle tanımakta ve bilmekte.

Gülistan içeride kaldığı 5 dakika gibi bir müddet sonunda tek başına kapıdan dışarı çıkıp arkasından gelen Zaynal Gülistan'ı durdurmuş ve ihtar, ikaz veya mahiyeti bedensel olarak fazlaca ısrarcı şekilde, Gülistan'ın üzerine eğilerek bükülerek yaptığı konuşmalar dikkat çekici olup, bir erkek ve kadının bilinen normal görüntü konuşmaları gibi olmadığı değerlendirilmekte. Zaynal bu konuşmanın ardından önce kendisi arkasına dönerek mekana girmekte, Gülistan ise ağır adımlarla ve üzgün görünüm vererek olay mahallinden ayrılmakta."

"Polis babayı arıyor"

21 Temmuz'da dosyaya giren raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, "HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov'un Gülistan'ı alıkoyup ve darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal'ın polis babasını aradığı ortaya çıktı. Bu telefon görüşmesinin Zaynal Abakarov'un gözaltına alınmamasında bir bağı varmı? Memur beyanında buna değinmiyor. Bunu niye söylememiş? HST'ler de hem şüphelinin hem şüphelinin babasının ifadelerinde çelişki ortaya çıktı" diye sordu.

"Emniyetin bunu sakladığı ortaya çıktı"

Son görüşmeye dair görüntülerin iyileştirilmesine ilişkin ise avukat Çimen, "Emniyet bu 3 kadından hiç bahsetmiyor. Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizleniyor. Raporla birlikte, Zaynal Abakarov'un Gülistan'ın üzerine gidip tehdit ettiği, emniyetin de bunu sakladığı ortaya çıktı. Bu iki gelişme ile birlikte bir kez daha şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi oluştu, Zaynal Abakarov'un derhal tutuklanması gerekiyor" dedi.