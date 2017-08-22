Bilirkişi raporunda üst düzey komutanlar sorumlu tutuldu (2)

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Denizli\'de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çardak Havaalanı\'nı işgal ederek Ankara\'ya 550 komando gönderilmesini planlayıp darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 44\'ü tutuklu, 64 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Celil Basıkan, Ertuğrul Yavaşça, Fatih Akın Arslan ve Hüseyin Öğüt tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak sanıkların darbeyi engelleme çabası, mevcut delil durumu ve suçun vasfının değişme ihtimalinin dikkate alındığı belirtildi. Ara kararın ardından mahkeme 17 Kasım tarihine ertelendi.