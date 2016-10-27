Bilirkişi raporu: Torunlar faciasında sorumlu belli değil!

Mecidiyeköy'deki Torunlar Center inşaatında 6 Eylül 2014'te 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Raporda, olayın “öngörülebilir nitelikte bir iş kazası” olduğu vurgulandı. Kazanın meydana gelmesindeki asıl nedene sebebiyet veren kişi veya kişilerin tespit edilemediği ifade edilen raporda, asli kusurlu tespitinin de yapılamadığı belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, raporda 9 sanık tali kusurlu bulunurken; 13 sanık kusursuz bulundu. 3 sanık hakkında ise kusur tespiti yapılamadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 25 tutuksuz sanıktan 13’ü ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran olaya ilişkin bilirkişi raporunun ulaştığını bildirdi. Şikayetçi avukatlarından Yıldız İmrek, bilirkişi raporunu inceleyemedikleri gerekçesiyle süre talebinde bulundu.

Duruşmada tartışma

Avukat İmrek, sanık Murat Aytimur’un yurtdışına çıkış yasağına rağmen yurtdışında olduğunu tespit ettiklerini belirterek tutuklanmasını talep etti. Bu sırada sanık avukatlarından Hasan Girit’in “Sınırdan sızmışlardır” sözü üzerine, ölen İsmail Sarıtaş’ın kardeşi Ferit Sarıtaş sesini yükselterek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı da Sarıtaş’ı salondan çıkardı. Bunun üzerine şikayetçi avukatları, Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran’a adil yargılamaya gölge düşürecek şekilde usule aykırı hareket ettiği gerekçesiyle müvekkillerinin yeniden salona alınmasını talep ettiler. Ancak mahkeme başkanı, bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti duruşmayı, tarafların bilirkişi raporuna karşı diyeceklerini hazırlamaları için erteledi.

Asli kusurlu tespit edilemedi

İki makine mühendisi, bir elektrik-elektronik mühendisi, iki iş güvenliği uzmanı ve bir ceza muhakemesi uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 102 sayfalık raporda, “olayın iş kazası olduğu ve önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu” ifade edildi.

Raporda, olayın meydana geldiği asansör kabinin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin durmasını sağlayan elektro mekanik limit switchlerin (emniyet anahtarı) görev yapmalarını engellemek amacıyla sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak bilirkişi raporunda kazanın meydana gelmesine neden olan kişi veya kişilerin tespit edilememesinden dolayı asli kusurlu tespitininin de yapılamadığı vurgulandı.

9 sanık tali kusurlu

Bilirkişilerin asansörün teknik ve işgüvenliği yönünden yaptıkları değerlendirmede ise asansörün sözleşme şartlarında takibinde, bakımında, uygunluğunun değerlendirilmesinde ispata ilişkin kayıtların dosya içerisinde olmamasından dolayı Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız’ın tali kusurlu oldukları vurgulandı. Kazanın oluşumu ve teknik inceleme neticesinde işin sağlıklı şekliyle yürütülmesinden sorumlu olan sanıklar Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir, Mert Çanakçı’nın da tali kusurlu oldukları anlatıldı.

Toplam 16 sanıkta kusur bulunamadı

Raporda üç sanık hakkında dava dosyasında sorumluluk alanları anlaşılmadığından kusur yüklenemeyeceği, diğer 13 sanığın ise kazanın oluşumunda kusurlu olmadıkları ifade edildi.

22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

6 Eylül 2014 tarihinde Mecidiyeköy’deki Torunlar Center inşaatında meydana gelen asansör kazasında 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, Şantiye Şefi Önder Türksoy, Proje Müdürü Murat Aytimur, asansör teknikerleri Adem Akyıldız ve Turgay Dalkılıç “Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla 11 Eylül 2014 tarihinde tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı’nın hazırladığı iddianamede, 25 şüphelinin “Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken; davanın tutuklu sanıkları, sonraki yargılamalarda tahliye edilmişti.