Bilirkişi raporu: Ankaralılar asbest soludu

Ankara'da, Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımının gerekli önlemler altında yapılmaması üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, bilirkişi raporunun asbest yönetmeliğinin gerektirdiği önlemler alınmadan mevzuata aykırı bir yıkım süreci yaşandığını içerdiğini ifade etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş, Ankara Tabip Odası'yla birlikte yaptığı açıklamada, yıkımı gerçekleştirilen Maltepe Havagazı Fabrikası'yla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Karakuş, şunları söyledi:

"15 Şubat 2017 tarihi itibariyle yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası olarak sizin karşınıza geçip 350 ton asbestli malzeme içeren Maltepe havagazı fabrikasının çok önemli bir tehdit olduğunu ifade etmiştik. Çünkü 350 ton asbestli malzemenin bulunduğu yapı hepimizin sağlığını tehdit eder boyutta idi. Tam bu açıklamadan 10 gün sonra Büyükşehir Belediyesi ciddi bir şekil önlem almadan 25 Şubat'ta elektrik santralini yıkmaya başladı. Ne karantinaya aldı ne de bizim iki odanın ifade ettiği asbest yönetmeliği ile ilgili çalışmaları yapmadan yıkıma başladı.

Bu konuda da biz yüzey ölçümler aldırdık, belli noktalarda asbestin dağıldığını tespit ettirdik ve kurumlara, her yerlere başvuruda bulunduk. Suç duyurusunda bulunduk hatta binanın yıkımı ile ilgili idari mahkemeye dava açtık ve yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu süreç içerisinde özellikle kamuoyunda çıkıp yanıltıcı açıklamalar yaptı Büyükşehir Belediyesi."