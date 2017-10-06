Bilirkişi, patlayıcı deposunu 'uygun' görmedi

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü yakınında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan tarafından imar değişikliği yapılarak özel bir firmaya verilen arazide 140 tonluk dinamit deposu yapılmak istenmesi yargıya taşındı. Konuyla ilgili İdare Mahkemesi\'nin belirlediği bilirkişi heyeti raporunu tamamlandı. Yürütmeyi durdurma karar veren mahkemeye ulaşan 43 sayfalık raporda, patlayıcı deposunun özetle \'uygun\' olmadığı savunulurken, \"Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır\" denildi.

Kayseri merkezli özel bir şirket, Uzunköprü İlçesi\'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü\'ne 5 kilometre uzaklıkta buğday tarlaları bulunan Demircili Çiftliği Mevkii\'nde 737 metrekarelik arazi kiraladı. Ardından patlayıcı madde deposu yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na imar değişikliği başvurusunda bulundu. Bakanlık, tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılabilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak şirketin başvurusunu onayladı.

RAPOR ÇIKMADAN İNŞAAT BAŞLAYINCA, MAHKEME DURDURDU

Patlayıcı madde deposunun yapılması planlanan mevkide organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu, avukatı Önder Barlas aracılığı ile Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini istedi. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktı. İdare Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra bölgede keşif yaparak aralarında akademisyen ve ziraat mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik heyeti bilirkişi raporu hazırlamasını istedi. Bu arada bilirkişi heyetinin raporu çıkmadan arazi üzerinde inşaat çalışmaları başlayınca çevreciler, yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Edirne İdare Mahkemesi\'nin oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi.

BİLİRKİŞİ UYGUN GÖRMEDİ: KAMU YARARI YOK

Edirne İdare Mahkemesi\'nin belirlediği bilirkişi heyeti incelemelerinin ardından hazırladığı 43 sayfalık raporu Edirne İdare Mahkemesi\'ne sundu. Raporda kamu yararı olmadığı gibi tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı belirtildi. Heyet raporunda, planlanan parsellerin Çakmak Barajı Havzası dahilinde ve yer altı suyu besleme alanı içinde bulunduğunu ifade ederek özetle şu sonuçları çıkardı:

\"Dava konusu planda strateji olarak, tek bir depo yerine güvenlik mesafesini düşürücü 4 adet küçük depo tasarlanmıştır. Üst ölçekli planlardaki kullanım türüne aykırı olarak getirilen yeni kullanım türü yönüyle planlar arası uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Dava konusu değişiklikler üst ölçekli planlarda değişiklik gerektirmektedir. Çünkü ilgili parsellerin büyüklüğü 50 hektarın çok üzerinde 94.65 hektardır. Plan hükümlerinde 94.65 hektar alanda tarımsal faaliyetin sürdürüleceğine dair hüküm bulunmadığına göre hektarlarca alan tarım dışı bırakabilinecektir. İlgili gösterimde yer alan \'üretim\' ifadesi uygulamada alanda doğrudan bir patlayıcı madde üretimini mümkün kılacak bir ifadedir. Davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Çevre Düzeni Planlarına uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerin Özel Ürün Arazisi sınıfında bulunduğu ve davaya konu plan için tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir. Yöre veya bölge halkının kalkınmasında kamuya yararlı bir planlama olarak nitelendirilebilmesi amacıyla kamu kurumlarından alınmış herhangi bir kamu yararı belgesi yoktur. Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır. Plan ve proje alanı tarımsal açıdan patlayıcı madde deposu tesisi yapımı için uygun bir yer seçimi olarak değerlendirilmemiştir\" denildi.

Davaya dahil olan Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, sunulan raporun Saçlımüsellim Köyü\'nde ve Trakya\'da verimli arazileri üzerinde patlayıcı madde deposunun kurulamayacağını hukuksal, bilimsel ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde ortaya koyduğunu söyledi.

\'GÖREVLİLERİ ŞİKÂYET EDECEĞİZ\'

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar da plana ve projeye onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın ilgili yetkileri hakkında \'Görevi kötüye kullanma\' suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, \"Rapor ile tespit edilen hukuksuzlukları, mevzuata aykırılıkları uzman olan bakanlık yetkililerinin bilmemesi mümkün değildir. Edirne İdare Mahkemesi\'nin vereceği iptal kararına bağlı olarak masa başından bu kamu zararına onay ve imza veren ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve adli süreç başlatacağız. Bilirkişi raporu göstermektedir ki çevreyi, tarımı korumak ile görevli yetkililer eliyle Trakya tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanıma açılması için imza ve onay verilmektedir\" diye konuştu.



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