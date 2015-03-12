Bilirkişi: Milli kayakçının ölümünde Federasyon Başkanı kusurlu

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak yaşamını yitiren Aslı Nemutlu’yla (17) ilgili Erzurum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 kişiye dava açıldı. Bilirkişi raporunda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’ın birinci derece kusurlu olduğu bildirildi.

Yapılması istenen keşif 3 kez iptal olunca dosya bilirkişi raporu için Ankara’ya gönderildi.

Ankara 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevlendirmesiyle hazırlanan raporda Uluslararası Kayak Federasyonu genel güvenlik kuralları ve pistlerin işletilmesiyle ilgili sorumlulukların, yarışma öncesi sporcu ve kulüplere uygun yer gösterme zorunluluğunun, müdahalelerde bulunma imkânlarına sahip olan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’ın birinci derece kusurlu olduğu bildirildi.

Raporda, pist uygun olmamasına rağmen sporcularına serbest kayma talimatı veren iki antrenör de tali kusurlu bulundu.