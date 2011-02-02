Bilirkişi: Mayınlar TSK'ya ait

T24 - Çukurca’da mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit olması davasında Tümgeneral Kaya, mayında PKK’yı işaret etti. Bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri ise TSK’ya ait olduğunu belirtiyordu.



Hakkâri Çukurca’da 28 Mayıs 2009’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit olması, 2 askerin yaralanmasıyla ilgili davaya devam edildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tutuklu Tuğgeneral Zeki Es ile birlikte yargılanan Tümgeneral Gürbüz Kaya, ifadesinde, “Bölgede kovan mermisi parçalarının bulunmuş olması, terörist bir saldırı olabileceğini bize gösterdi” dedi.

Bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri mayınların TSK’ya ait olduğunu söylüyordu. 6 askerin şehit olmasının ardından, saldırının PKK tarafından düzenlendiği, saldırıyı düzenleyenlerin takibe alındığı ve çatışma yaşandığı gibi açıklamalar yapılmıştı. Ancak internete düşen ve Tuğgeneral Es ile Tümgeneral Gürbüz Kaya arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın ses kaydından, mayınların PKK değil askerler tarafından döşendiği tartışması başlamıştı. Bunun üzerine harekete geçen şehit aileleri, konuşmalarda ismi geçen Es ve Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerini esas alarak Es’i tutuklamıştı.



Dün gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Tümgeneral Gürbüz Kaya’nın ifadesi alındı.





Soru yağmuru



“Bölgede atılan, ancak patlamayan havan ve top mühimmatının alınarak, teröristlerce tuzaklandığına çok şahit oldum” diyen Kaya, hiçbir bilgiyi kimseden saklamadığını, yanıltıcı bir bilgi vermediğini savundu. Kaya, “Tek bir Mehmetçiğin bile tırnağına zarar gelmemesi için yıllarca mücadele ettim. Ülkemizin birliği, bütünlüğü için şahadeti paylaştığımız personel ile birlikte gece gündüz çalıştık. Vatan savunması, bedeli gerektiğinde canını bile vermektir. Bizler makam ve mevki için çalışmadık. Bu görevler rütbe, makam için yapılmaz. Bu görevlerin mükafatı gururdur, onurdur” dedi. Müşteki avukatlarının Kaya’yı harekât emirleriyle ilgili soru yağmuruna tutması üzerine sanık avukatları, “TSK’nın stratejisini ortaya koyan devlet sırrı niteliğinde olabilecek soruların yöneltilmesini kabul etmiyoruz” dedi. Duruşma, Es’in ifadesinin alınmasıyla devam etti.







