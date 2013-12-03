Bilirkişi: Maden ocağı bölgede yaşayanlar için tehdit, Valilik: Abartmayın!

Antik Skepsis kentinin tam karşısında maden ocağı açılmasına bilirkişi "Maden ocağı hem tarihi hem de bölgede şu anda yaşayanları tehdit eder" diyerek karşı çıktı. Valilikten köylülere, "Abartmayın. Böyle yaklaşımlarla bir yere varılmaz." yanıtı geldi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu Köyü’nde, Killiktepe mevkiinde Zafer Madencilik şirketi tarafından feldspat maden ocağı açıldı. Antik Skepsis kentinin dibinde açılan maden ocağı hem arkeolojik alanı hem de köyü tehdit ediyor.

Ömer Erbil'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve mahkemenin tayin ettiği bilirkişi bölgede maden ocağı açılmasının doğru olmadığı görüşünde birleşti. Ancak Çanakkale Koruma Kurulu maden ocağına onay verdi. Kurşunlu Muhtarlığı raporları göstererek Çanakkale Valiliği’ne itiraz etti. Çanakkale Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör ise mahkemesi devam eden köylülerin itirazına şu garip cevabı verdi: “Rapor içeriğinde yazılanlara göre memlekette hiçbir yerde madencilik faaliyeti yapılmaması gerekir. Abartılı gerekçelerle ve bu tarz yaklaşımlarla bir yere varılamayacağı değerlendirilmiştir.’’

Troia kralları yönetti

Skepsis antik kenti 1993 yılında Edirne Koruma Kurulu kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Antik kaynaklara göre Troia Kralı Priam’ın soyundan gelen iki aile burada hüküm sürdü. MÖ 5. yüzyılda Mania isimli bir kadın hükümdar bölgeyi yönetti. Skepsisli Demetrios, filozof Aristarkhos ve Metrodoros’un yaşadığı kent, Bizans döneminde de piskoposluk merkezi oldu. MS 787’deki İznik konsülüne piskopos göndermediği için önemini yitiren kent, zamanla tarih sahnesinden silindi.

Patlayıcılar şansa, tarihi eserler maden ocağına emanet!

Maden ocağı hikâyesi ise 2011 yılının son ayında başladı. 1. derece arkeolojik sit alanı olan antik kentin bitişiğinde, Killiktepe’de feldspat maden ocağı açılması istendi. Çanakkale Arkeoloji Müzesi uzmanları sit alanı ile komşu olan bu tepede sondaj kazıları ile bir araştırma yaptı. Hazırlanan raporda bir çok keramik, seramik parçaları su künkleri bulundu ve sit alanının genişletilmesi istendi. Konu, başkanlığını Prof. Coşkun Özgünel’in yaptığı Çanakkale Koruma Kurulu’nun gündemine geldi. Troas antik kentinde Apollon Tapınağı’na TIR çıkaran Kurul Başkanı Özgünel’in de bulunduğu toplantıda Çanakkale müze yetkilisi maden ocağı açılmasına itiraz etmesine rağmen kurul maden ocağına onay verdi. Hem de inanması güç bir karar ile: ‘‘Sahaya ulaşımın sağlanması esnasında ağır iş makinelerinin yaratacağı titreşimin arkeolojik eserlere zarar verebileceği ihtimali nedeniyle yeni yolun kullanılması, çalışmalar sırasında herhangi bir taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanması durumunda en yakın mülki amirliğe haber verilmesi kaydıyla uygundur.’’ Yani maden ocağında ağır taşıtların vereceği titreşimi düşünen kurul, maden ocağında kullanılacak patlayıcı maddeleri hesaba bile katmadı. Diğer yandan ise çıkacak kültür varlığının inisiyatifini de maden ocağı yetkililerine bıraktı.

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